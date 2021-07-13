Власти Ростова придумали, как поступить с незаконными овощными палатками

Для палаток собираются выделить отдельные площадки в разных частях города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице торговцам предложат узаконить работу торговых точек с овощами и фруктами. Для палаток собираются выделить отдельные площадки в разных частях города. Этот вопрос будут решать в течение 2021-2022 года. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 13 июля, в телефонном режиме подтвердил начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

- Разыграем конкурсы в пилотном режиме. Нужно подбирать такие места, в которых проживает много людей, - прокомментировал Константин Тихонов.

Предполагается, что такие места будут создавать в спальных районах города. На одной отдельно взятой территории должны собирать около десятка прилавков. Такую торговлю уже будут считать законной. Подобные места в городе есть и сейчас, но их пока не так много.

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