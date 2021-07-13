Главный санврач Дона: «Вакцины от COVID-19 в Ростовской области достаточно»

Главный санврач региона отметил, что ощущается некоторый дефицит «КовиВака» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на сегодняшний день вакцины от коронавируса хватает для того, чтобы проводить иммунизацию ежедневно. Об этом сегодня, 13 июля, на онлайн-брифинге рассказал руководитель управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Поставкой и распределением вакцины занимается федерация, на сегодня мы можем сказать, что вакцина в Ростовской области есть в необходимом количестве для того, чтобы проводить иммунизацию ежедневно, - подчеркнул Евгений Ковалев.

При этом главный санврач региона отметил, что ощущается некоторый дефицит «КовиВака». Ситуация связана с тем, что именно этим препаратом люди хотят прививаться в большинстве случаев.

- Но нужно отметить, что при назначении иммунизации только врач определяет необходимость прививки того или иного наименования вакцины. В небольшом количестве «КовиВак» на сегодня есть, - добавил Евгений Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: «План вакцинации выполнили уже на 40% в Ростовской области» (подробности)