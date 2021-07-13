Бизнесмен Давид Якобашвили вышел из акционерного капитала крупных компаний Юга. Фото: Сергей Шахиджанян

Решение выйти из акционерного капитала Давид Якобашвили объяснил высокой загрузкой. Как сообщает «Югополис», ранее к предпринимателю обратились инвесторы с предложением заняться комплексным развитием АО «Ейский портовый элеватор» и АО «Азовская судоремонтная компания».

- Новые инвестиционные проекты потребовали бы моего самого активного и непосредственного участия. Учитывая это, а также другие вопросы, я принял решение продать акции этих предприятий, - сказал Давид Якобашвили.

Он добавил, что надеется на дальнейшее развитие южных предприятий, у которых есть внушительный потенциал. Бизнесмен считает, что этому будут способствовать новые решения и люди.

Напомним, «Азовскую судоремонтную компанию» основали в начале 2000-х. Компания специализируется на транспортной обработке грузов. Дополнительными видами деятельности являются обработка древесины, оптовая продажа пиломатериалов, ремонт машин и разного оборудования.

ОАО «Ейский портовый элеватор» было основано в пятидесятых годах ХХ века на базе двух предприятий – Ейского хлебоприемного пункта и Ейского комбикормового завода. Основная специализация - хранение и складирование зерна, отгрузка сельхозкультур на экспорт.