Ковид помолодел: жителям Дона рассказали, где чаще всего заражаются коронавирусом

В большинстве случаев люди заражаются в семьях Фото: ИВАНОВА Диана

COVID-19 в Ростовской области помолодел, на прошлой неделе почти 60% заболевших были людьми в возрасте от 18 до 39 лет. При этом пожилые люди все равно остаются под угрозой - в этой группе от инфекции умирают намного чаще. Такое заявление сегодня, 13 июля, на онлайн-брифинге сделал главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Летом прошлого года мы видели единичные случаи заболевания молодых людей и практически крайне редкие случаи заболевания среди детей. Больше всего болели люди старше 65 лет. Однако сегодня ковид резко помолодел. На прошлой неделе максимум заболевших - почти 37% - приходится на возраст от 30 до 49 лет. Следующим пунктом идут лица от 18 до 29 лет на них приходится немногим более 20%. Таким образом, мы видим, что группа от 18 до 39 лет значительно превышает половину, 60% почти, - рассказал Евгений Ковалев.

Эксперт добавил, что по летальным исходам среди инфицированных основной остается категория людей старшего возраста. При этом в большинстве случаев люди заражаются в семьях - там, где никто не носит маски и не соблюдает дистанцию длительное время.

- Также часто коронавирус выявляют у работников, которые по роду деятельности имеют большое количество контактов. Болеют водители, преподаватели, медицинские и торговые работники, - сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: «Черные сертификаты» от COVID-19 - медвежья услуга» (подробности)

Главный санврач Дона: «Вакцины от COVID-19 в Ростовской области достаточно» (подробности)