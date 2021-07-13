В Ростовской области среди привитых выявили случаи заболевания COVID-19

На Дону, как в других субъектах России есть заболевшие после вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зарегистрировали случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. Об этом сегодня, 13 июля, на онлайн-брифинге рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- На Дону, как в других субъектах России есть заболевшие после вакцинации. Более половины от этого числа - люди привитые одним компонентом. Есть и те, у кого вирус выявили после двух компонентов, но это совсем небольшая часть, если брать в целом от общего числа заболевших, - сообщил Евгений Ковалев.

Он также подчеркнул, что успевшие привиться перенесли COVID-19 в легкой или средне-тяжелой форме, эти люди не требовали госпитализации.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация - действенный способ защиты от неблагоприятного исхода заболевания. Риск заразиться вирусом, конечно же, остается, но он в десятки раз ниже, чем у человека непривитого. Важно, особенно в первый период после вакцинации, строго соблюдать меры по предупреждению болезни, чтобы был период для выработки иммунитета, - порекомендовал жителям Дона Евгений Ковалев.

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