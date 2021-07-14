Трассы для ВМХ и маунтинбайка в Ростове обустроят к началу учебного года

Рабочие уже устанавливают и подключают светильники. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Новую территорию для велоспорта - трассы для ВМХ и маунтинбайка - в Ростове обустроят к началу нового учебного года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- На стадии завершения находятся работы по строительству комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом на гребном канале «Дон». Сдан комплекс будет в конце лета, - написал сити-менеджер.

Алексей Логвиненко добавил, что сейчас на объекте уже устанавливают и подключают светильники. Также власти заключили контракт на закупку оборудования. Речь идет о стартовых рампах, элементах скейт-роллер парка и зданий раздевалок, душевых и санузлов. На эти цели из городского и областного бюджетов планируют потратить около 40 млн рублей.

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