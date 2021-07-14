Шокированные ростовчане обсуждают потоп на автостоянке

В сети сейчас появляется все больше и больше возмущенных комментариев по поводу ЧП

В Ростове на Орбитальной из-за порыва коммуникаций затопило автостоянку. Мини-озеро разлилось прямо под машинами, вмиг превратив весь транспорт из сухопутного в водный. Одна из машин и вовсе наполовину провалилась в яму с водой. Коммунальное ЧП произошло этой ночью.

Видео с затопленной парковки уже появилось в Интернете, очевидцы также прислали его и в редакцию «КП - Ростов-на-Дону». В сети сейчас появляется все больше и больше возмущенных комментариев. Люди интересуются, кто теперь ответит за произошедшее.

- Жди, Ростов, скоро будет как в Таганроге. Начнут коллектор латать и половину города перекапают, - написал один из пользователей сети.

- Кто восстановит авто? Стоянка, «Водоканал» или же сам хозяин?, - задался вопросом еще один комментатор.

- Новый аквапарк открыли?, - иронично спросил в комментариях житель донской столицы.

Местные власти эту ситуацию пока выясняют более детально, уже направили запрос в «Водоканал».

- Для решения вопроса компенсации гражданам, чье имущество пострадало по вине коммунальных служб рекомендуется написать претензию собственнику и эксплуатационной организации инженерной коммуникации (в данном случае «Водоканалу»), где установить срок на удовлетворение требований. При отказе в удовлетворении требований предъявить судебный иск к вышеуказанным ответчикам, - прокомментировали в администрации Ростова.