Жителям Ростовской области предложили платить за уничтожение амброзии

Сейчас за нескошенную амброзию могут наказать штрафами. Фото: сайт правительства РО

Платить за уничтожение амброзии предложили жителям Ростовской области. Эту идею озвучили участники дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при донском Заксобрании.

Эксперты отметили, что сейчас в регионе ведут активную борьбу с сорняком - амброзию выкашивают около дорог, во дворах, в зонах отдыха, проводятся специальные рейды. Однако этих усилий недостаточно, поэтому помощь самих жителей региона была бы в этом вопросе очень востребована.

- К сожалению, мы вынуждены констатировать: существующие сегодня механизмы борьбы с распространением амброзии не работают в полной мере, - подтвердил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Также предложили увеличить финансирование борьбы с амброзией и выделить отдельный орган исполнительной власти, который бы занимался уничтожением этого вредного растения. Все эти идеи отправят в профильные структуры и ведомства.

Сейчас за нескошенную амброзию могут наказать штрафами: для граждан они составляют от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

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