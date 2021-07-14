В Ростове-на-Дону технику фермерам с авансом 0% передал ВТБ Лизинг

Фото: ВТБ

Три единицы сельскохозяйственной техники на 19 млн рублей предпринимателям крестьянского фермерского хозяйства в Ростове-на-Дону передал ВТБ Лизинг. Два трактора ANT и один комбайн КЗС оформлены в финансовый лизинг с авансом 0% сроком на 5 лет. Поставщиком выступил «Бизон-Трейд» — официальный дилер сельскохозяйственной техники в регионе.

- ВТБ Лизинг поддерживает развитие сельского хозяйства в стране и предлагает фермерам оптимальные условия лизинга техники для комфортного ведения бизнеса, — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселев. - Наши клиенты могут без финансовых вложений начать пользоваться новыми современными машинами, направив средства предприятия на другие нужды в пик сельскохозяйственных работ.

Так, ВТБ Лизинг предложил фермерам специальные условия приобретения машин без авансового платежа, учитывая их успешный опыт ведения сельскохозяйственной деятельности в Ростове-на-Дону. Один из клиентов входит в топ-10 фермеров по разведению крупнорогатого скота в Ростовской области, другой более 28 лет выращивает и реализует зерно в регионе.

За счет пополнения парков новой техникой фермерские хозяйства смогут организовать своевременную и бесперебойную сезонную полевую работу. В частности, тракторы ANT 4135F будут использоваться для заготовки кормов и посева зерновых культур. А зерноуборочный комбайн КЗС-1218А — для сбора подсолнечника и кукурузы.

Напомним, ВТБ Лизинг работает в донской столице с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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