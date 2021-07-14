Жители Ростова проголосовали против ларьков в подземных переходах

Свое мнение люди выразили на портале «Активный ростовчанин». Фото: Ангелина Скиба

Жители донской столицы проголосовали против размещения ларьков в подземных переходах. Свое мнение люди выразили на портале «Активный ростовчанин». Опрос провели сотрудники городского управления торговли и бытового обслуживания.

Возможность появления торговых точек в переходах не оставила равнодушными 966 человек. 56.2% поставили галочку в графе «против», 43.5% - поддержали идею, 0.3% - затруднились ответить. Некоторые участники голосования прокомментировали свой выбор в комментариях под постом.

- Ларьки не только уродуют уникальную мозаику, но и создают неудобство для движения людей, повышают пожароопасность и затрудняют возможности для эвакуации. Не забывайте, что переходы - не только средство для бессветофорного перехода людей, но и объекты гражданской обороны, - подчеркнул ростовчанин.

- Люди торговали там много лет, имея все необходимые разрешения. За эти годы уже сложилось определённое пространство, городская среда, которую сформировали сами граждане. Теперь это все порушили, потому что (неожиданно!) обнаружили мозаику. Думаю, мозаика тут ни причём. Очередной передел территории, а торговые объекты нужно оставить, - написал еще один житель города.

Также работники управления торговли провели на портале немного другой опрос по переходам. Спросили, в какой форме возможно размещение объектов. 40.9% выбрали и контактную и бесконтактную торговлю, то есть павильоны, киоски и вендинговые аппараты. 33.5% - поддержали только бесконтактную торговлю.