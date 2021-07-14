С 15 по 17 июля в Ростовской области ожидается пожароопасность 5 класса

Вероятность возгораний возрастет из-за жары Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 15 по 17 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Так, из-за жары вероятность возгораний возрастет в Боковском, Советском, Ремонтненском и Заветинском районах. Там прогнозируют опасность 5 класса. На остальной территории региона и в том числе в Ростове-на-Дону обещают 4 класс пожароопасности.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Нельзя палить костры на природе и выжигать траву и сухую растительность. В случае ЧП следует звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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