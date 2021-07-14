Сергей Шойгу и Василий Голубев обсудили планы по развитию парка «Патриот»

Сергей Шойгу также планирует проинспектировать мотострелковую дивизию. Фото: сайт правительства РО

Ростовскую область с рабочим визитом посетил министр обороны Сергей Шойгу. Вместе с губернатором Василием Голубевым он уже побывал на «Самбекских высотах» и ознакомился с планами по развитию парка «Патриот». Об этом сегодня, 14 июля, сообщает сайт донского правительства.

Известно, что на территории музея министр возложил цветы к Мемориалу Славы, осмотрел экспозицию, побывал в информационно-выставочном центре комплекса и пообщался с юнармейцами. Также Сергей Шойгу оставил запись в книге почётных гостей.

- Огромное спасибо ростовчанам за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны, - написал министр обороны России Сергей Шойгу.

Василий Голубев рассказал гостю, что в парке «Патриот» сейчас создают авиационный кластер. Там уже открыты экспозиции «Партизанская деревня» и «Кластер сухопутных войск». А в августе в парке планируют провести историческую реконструкцию, посвященную освобождению области от немецко-фашистских захватчиков.

Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа в среду. Цель - проверка соединений и частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону и других гарнизонах. В частности, глава военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию и заслушает доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова.