В информационном центре Ростовской АЭС наградили лучших участников благотворительной акции «От сердца к сердцу»

Фото: Ростовская АЭС

В этом году 221 юный художник откликнулся на призыв атомщиков принять участие в традиционной благотворительной акции «От сердца к сердцу» и подарить свои рисунки медицинским учреждениям г. Волгодонска и соседних районов. Всего собрано 228 ярких и красочных работ.

Авторы лучших рисунков были приглашены в информационный центр Ростовской АЭС, где им вручили благодарственные письма и подарки. А детской школе искусств, как самому активному участнику акции, атомная станция подарила профессиональный мольберт.

Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев поблагодарил детей за активное участие в проекте и рассказал о том, какую помощь в этом году оказывает атомная станция мед.учреждениям города.

- Второй год подряд почти все благотворительные средства атомной станции направлены на медицину. Сейчас мы ремонтируем хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи №3, скоро развернём работы по замене окон в дневном стационаре городской больницы №1. Ваши рисунки всегда найдут своего благодарного почитателя, пусть и вынужденно находящегося в больничных стенах. Уверен, с их помощью люди будут выздоравливать значительно быстрее, - отметил Михаил Рябышев.

Фото: Ростовская АЭС

Заместитель главного врача БСМП №3 Татьяна Недоступенко выразила слова благодарности от всего здравоохранения в целом: «Ваши картины украшают стены не только больничных палат и коридоров, но и кабинеты главных врачей. Они несут положительную энергетику, поднимают настроение пациентам и помогают работать медикам».

В этом году, по решению жюри, одна из лучших работ - рисунок двенадцатилетней Роксаны Гасымовой «Люди в белых халатах» - будет передана в Министерство здравоохранения Ростовской области.

Картины участников акций прошлых пяти лет уже украшают палаты и холлы городской больницы №1, роддома, онкологического диспансера, детских лечебных учреждений Волгодонска, районных больниц Зимовниковского, Цимлянского и Дубовского районов.

Благотворительная акция по сбору рисунков «От сердца к сердцу» реализуется атомщиками с 2015 года.