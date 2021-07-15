82-летнюю ростовчанку разыскивают родственники и волонтеры

Женщина ушла из дома в 7 утра 15 июля. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

82-летнюю ростовчанку Анну Александровну Минаеву сейчас разыскивают родственники и волонтеры. Женщина ушла из дома в 7 утра 15 июля. Где она сейчас, никто не знает. Важно: пропавшая без вести глухая и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 157 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые

Одета в черную майку и черно-коричневую юбку. С собой у пенсионерки трость и пакет, на котором изображены красные цветы.

Всех, кто видел или нашел Анну Александровну, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».