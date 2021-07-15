До вечера обещают восстановить водоснабжение в трех районах Таганрога

В ближайшее время снабжение должны вернуть жителям Социалистической и Ломоносова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в трех районах Таганрога воду подают с пониженным давлением. Восстановить поступление ресурса в краны в «Водоканале» обещают сегодня в течение дня.

Так, в ближайшее время - около 15 часов - снабжение должны вернуть жителям Социалистической и Ломоносова.

До 18 часов с перебоями вода будет поступать в дома на Чехова, Транспортной, а также в районе больницы №5 и НИИ. Ограничения в подаче воды ввели из-за технических работ.