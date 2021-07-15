Промысловые запасы рака сократились на 17 тонн в Ростовской области

Размер самых крупных особей - более 14 см Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области за четыре года промысловые запасы рака сократились на 17,1 тонны. Речь идет о виде, который еще называют кубанским. Именно его сейчас добывают в регионе, сообщает Минприроды в выпуске «Экологического вестника Дона».

- В целом, в водоемах Ростовской области промысловые запасы раков сократились с 135,4 тонны в 2016 году до 118,3 тонны в 2020 году, - говорится в статье издания.

Ловят водного обитателя в основном в водохранилищах Манычского каскада, в реке Дон, включая пойменные водоемы, а также в реках Сал, Большая Куберле, Джурак-Сал, Кара-Сал, Акшибай. В основном преобладают мелкие и средние особи размером 10-12 см, они составляют 50-55% в улове. Средних и крупных раков размером от 12 до 14 см вылавливают 15–20%. Крупных - более 14 см - бывает около 2-5%.

- На численность кубанского рака в водоемах Ростовской области влияют чрезмерная зарастаемость водоемов, обмеление и заиливание угодий, особенно малых рек в бассейне реки Сал. Также значительный урон наносят браконьеры, - подчеркнули авторы статьи.