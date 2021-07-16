Ростовская АЭС: «Проблемы Цимлянского водохранилища требуют комплексного решения»

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская АЭС ежегодно проводит мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища. В водоем выпускают растительноядные виды рыбы и водоросль хлореллу. Это помогает обитателям рукотворного моря и защищает дно от распространения сине-зелёных водорослей, рассказала начальник отдела охраны окружающей среды атомной электростанции Ольга Горская.

- Ростовская атомная станция выполняет целый комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища. С 2015 года мы проводим зарыбление водоемов региона, ежегодно выпускаем мальков ценных пород рыбы в акваторию водохранилища. Только за два последних года в Цимлянское водохранилище выпущено почти 2,8 млн маленьких сазанчиков и белых амурчиков. В этом году, осенью мы планируем выпуск еще 900 тысяч мальков этих пород. Кроме того, с 2008 года в акваторию выпускаем зелёную водоросль хлореллу, которая подавляет рост сине-зелёных водорослей. Многолетние наблюдения показывают, что с началом этой работы не было зафиксировано ни одного случая цветения водоёма-охладителя атомной станции и заморов обитающих в нём биоресурсов. Также на регулярной основе мы выпускаем в водоём-охладитель растительноядные виды рыбы - белого амура, толстолобика, карпа. Они тоже не дают водоёму зарастать, - рассказала Ольга Горская. Эксперт подчеркнула, что именно буйный рост сине-зелёных водорослей в жару иногда проводит к массовым заморам рыбы. Так, например, подобный случай произошел в начале июля 2021 года. Ученые, сотрудники Росрыболовства и Минприроды выяснили, что бычки, которых выбросило на берег, задохнулись из-за недостатка кислорода, причины его сокращения - водоросли и летний зной.

- К сожалению, проблема заморов рыбы в Цимлянском водохранилище существует. Она не нова и связана с климатическими условиями южного региона (очень высокими температурами воды и воздуха в летний период) и постепенным обмелением нашего рукотворного моря, созданного почти 70 лет назад и требующего определенного оздоровления. В жаркий период вода быстро прогревается, что способствует буйному росту сине-зелёных водорослей, из-за жизнедеятельности которых и происходят заморы рыбы Если говорить в целом об оздоровлении Цимлянского водохранилища, то, конечно, точечными решениями, силами одного, даже такого крупного предприятия как Ростовская АЭС, эту задачу не решить. Требуется выработка комплексного решения с участием всех заинтересованных сторон, - подчеркнула Ольга Горская.