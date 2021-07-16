Донские автохтонные сорта оценили эксперты «Винного гида России»

Показатели производства в группе «вино» к уровню прошлого года увеличились на 11%. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области местные сорта напитков оценили в рамках проекта «Винный гид России». Для этого эксперты посетили три крупных предприятия, которые создают уникальные продукты на базе автохтонных видов, таких как «красностоп золотовский», «цимлянский черный» и «сибирьковский». О прошедшем аудите сообщает сайт донского правительства.

Как поясняют власти, по итогам такой проверки винам присваивают рейтинг, и на него потом ориентируются потребители и ритейлеры. Стоит отметить, что показатели производства в группе «вино» к уровню прошлого года увеличились на 11%. А по группе «вино с защищенным географическим указанием» - в два раза. Только в первом полугодии 2021 года произвели более 300 тысяч бутылок.

Причем розничные продажи натурального донского вина выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас эту сферу активно развивают, помогает и энотуризм.

- В октябре планируем провести эногастрономический фестиваль «Долина Дона». Он объединит не только производителей вина, но и профессионалов, напрямую связанных с эногастрономической индустрией - рестораторов, энологов, представителей виноторгового, туристического бизнеса, научной сферы, блогеров и журналистов, - рассказала замдиректора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

К слову, донские вина присутствовали в «Винном гиде России» с первого выпуска. Если в первом издании было только пять наименований вин, то уже в 2020 году - 18 от трёх производителей. Самую высокую оценку в прошлом году получило вино сорта «цимлянский чёрный».