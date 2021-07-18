«Мисс Россия» сравнили с Барби

Алина Санько порадовала подписчиков своим ярким нарядом. Фото: личная страница в Инстаграм героя публикации.

«Мисс Россия» из Азова - очаровательная Алина Манько не устает поражать своих поклонников красивыми нарядами. Свежий снимок и видео привели подписчиков в восторг. Фотографию в новом образе Алина выставила на своей странице в "Инстаграм". Девушка позировала в сексуальном розовом облегающем платье длины мини с частично открытой спинкой. На плечах у модели красовался изящный белый жакет. Образ не оставил равнодушными многочисленных фолловеров красавицы, которые не поскупились на восторженные комментарии. - Малышка, ты убила меня наповал! - пишет один из фолловеров. - Розовая леди ? Какая красотка! - добавил второй. - Головокружительной красоты королева! - уверен третий. - Beautiful and sexy pink dress, - восторги оставляли даже на других языках. - Какое хорошее настроение! Это твой цвет? Барби герл, - оставил неоднозначный комментарий ещё один подписчик.