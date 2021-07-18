Жители поселка Нижнетемерницкого пожаловались на свалку «с запахом мертвечины»

Пакеты оставили прямо около дороги. Фото: соцсети

Жители поселка Нижнетемерницкого, который находится под Ростовом, пожаловались на нелегальную свалку «с жутким запахом мертвечины». Пост об этом, а также видео с места происшествия опубликовали сегодня, 18 июля, в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что место сброса отходов стало настоящей «биологической угрозой». Пакеты оставили прямо около дороги, и сейчас на улице «стоит жуткий смрад». Кто именно совершил подобное, неизвестно. Нарушителей никто не видел.

Люди хотят, чтобы внимание на это обратили специальные службы. Свалку нужно убрать как можно скорее, считают местные жители. По их словам, ситуацию усугубляет жара, отходы лежат на солнечной стороне, и спустя время неприятный запах может только усилиться.