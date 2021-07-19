«Их приятно держать в руках»: Передвижная выставка редких книг приехала в Волгодонск

Фото: Ростовская АЭС

Книжная выставка, посвященная 85-летию издательства «Детская литература», открылась в информационном центре Ростовской АЭС. Передвижная экспозиция, включающая в себя коллекцию легендарных книг, напечатанных под руководством Максима Горького, путешествует по российским городам присутствия атомных станций в рамках I Международного конкурса «Атомный Пегасик». Проект реализуется при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом" и фонда «АТР АЭС».

Книжная коллекция насчитывает более ста экземпляров русской и зарубежной литературы. Это книги известных и любимых многими поэтов и писателей, среди которых Самуил Маршак, Агния Барто, Виталий Бианки, Аркадий Гайдар, Джонатан Свифт, Льюис Кэрролл, Антуан де Сент-Экзюпери и многие другие.

В собрании книг представлены уникальные, раритетные издания довоенных и военных лет. К примеру, издание «Жизнь насекомых» Жана-Анри Фабра, которое датируется 1933 годом.

По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, такая выставка никого не оставит равнодушным.

- Это книги моего детства, - поделился собеседник. - Их приятно держать в руках. Пожелтевшие от времени страницы, отметки библиотекаря синими чернилами и особый запах старины. С ними хочется остаться наедине и читать, читать, читать. Ни один современный гаджет не сравнится с чтением старой доброй бумажной книги. Она дает время отдохнуть, отвлечься от дел и погрузиться в художественный мир.

С начала года передвижная выставка побывала в городах Обнинск, Удомля, Сосновый Бор, Полярные Зори, Десногорск, Курчатов, Нововоронеж. После Волгодонска она отправится в Балаково и Заречный. Последним пунктом путешествия станет Москва.

ВАЖНО!

Посетить выставку книг в информационном центре АЭС можно по предварительной записи по телефону 23-61-77.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Международный литературный конкурс «Атомный Пегасик» учрежден Фондом «Ассоциация территорий расположения АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом», издательства «Детская литература» и Союза писателей России.

Литературный проект проводится третий год подряд, в нем участвуют дети из «атомных» городов России и Беларуси, которые присылают на конкурс свои рассказы, стихи, иллюстрации, а также творческие проекты.

По итогам конкурса издательство «Детская литература» ежегодно выпускает сборник рассказов, стихов и рисунков «Когда закончилась война…», который вручается каждому автору на церемонии награждения.

В 2021 году в номинации «Лучший рассказ» победителями из Волгодонска стали Никита Четвериков и Софья Федорова. Лучшим поэтическим произведением конкурсная комиссия признала работу Ксении Карповой.