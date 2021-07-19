Огнем охвачено 250 кв. метров: в Новочеркасске на Шоссейной горят покрышки

К этой минуте пожар локализовали Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новочеркасске на улице Шоссейной в эти минуты тушат горящие покрышки. Они находятся на территории неэксплуатируемого АТП. Огнем охвачено 250 кв. метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 14.48. В 15.18 горение локализовали на площади в 250 кв метров, - прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия сейчас работают 28 человек, задействовали 7 единиц техники. Информация уточняется, добавили в МЧС.