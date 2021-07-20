Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в июне

Фото: «УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в июне 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лидеров рейтинга – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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