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Общество20 июля 2021 17:10

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 15-летнего парня

Уже сутки родители не знают, где он находится
КИСЛОВА Виктория
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Фото: страница поискового отряда "ЛизаАлерт Юг" ВКонтакте.

Фото: страница поискового отряда "ЛизаАлерт Юг" ВКонтакте.

В Ростове разыскивают пропавшего 15-летнего парня. Борис Александрович Шемченков вышел из дома 19 июля и не вернулся. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Юг».

По словам близких, рост пропавшего - 185 сантиметров, парень худощавого телосложения, у него длинные волосы и зеленые глаза.

На момент исчезновения был одет в серую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. Если вам что-то известно о местонахождении парня, то просим звонить по номерам телефонов, указанных ниже.

АЛЛО!

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего Бориса Шемченкова, звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.