В Ростове-на-Дону появится город в городе

Фото предоставлено ГК СК10

В Ростове-на-Дону появится новый жилой комплекс, изюминкой которого станет собственный образовательный, социальный и коммерческий кластер. Он будет находится прямо за торговым центром «Рио».

Помимо домов здесь появится два детских сада на 350 мест, две поликлиники, пункт скорой медицинской помощи и паркинг на три тысячи машино-мест. А еще - зеленый бульвар для прогулок, фермерские лавки, булочные, кафе, супермаркеты и много другой полезной коммерции на первых этажах. Обещают несколько спортивных площадок с большим разнообразием тренажеров, футбольные поля с качественным покрытием и места для отдыха - мангальные зоны, беседки и аллейки. Для детей разных возрастных групп предусмотрены свои площадки.

Кроме того, сюда легко добраться из любого конца города — на общественном или личном транспорте. До исторической части центра можно пройтись пешком. До парка ДГТУ всего 800 метров, до ЦГБ — 1,7 км, а до Пушкинской — 2,9 км.

Известно, что строительство будет вести СК10. А новый жилой комплекс будет носить название «Гринсайд». Как рассказали в компании, ранее бронирование уже открыто.