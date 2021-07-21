200 куропаток выпустили в естественную среду обитания в Зерноградском районе

Новых поселенцев привезли в специальных клетках-переносках. Фото: пресс-служба Минприроды РО

В Зерноградском районе в естественную среду обитания выпустили 200 куропаток. Пернатые теперь будут жить на территории Манычского охотничьего участка, сообщает сайт Минприроды Ростовской области.

Новых поселенцев из семейства фазановых привезли в специальных клетках-переносках. Уже на месте коробочки одновременно открыли, и птицы сразу отправились изучать близлежащие угодья. Куропаток выпустили сотрудники центра по изучению и воспроизводству охотничьи ресурсов.

Также в июне этого года новый дом в Веселовском водохранилище обрели 833 утки-кряквы. До осени молодняк с перепончатыми лапками будут подкармливать егеря. Всего за лето собираются выпустить на волю почти 3,5 тысячи водоплавающих крякв.