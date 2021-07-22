Сотрудничать в области гражданского вертолетостроения будут ВТБ и «Вертолеты России»

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В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) и банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве. Он предусматривает финансирование проектов по развитию гражданского вертолетостроения. В соответствии с соглашением банк будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

Кроме того, ВТБ подтвердил готовность выступить партнером в проектах по созданию сервисных хабов в ключевых регионах присутствия «Вертолетов России» для формирования достаточного запаса комплектующих, оперативного ремонта и технического обслуживания потенциальных потребителей российской гражданской вертолетной техники.

- Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как Ансат, Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом, – сообщил по итогам подписания заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко. - Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 млрд рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнерам из других стран.

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, сейчас актуальны задачи по развитию успеха в России и выходу на новые рынки за рубежом.

- Я уверен, что финансовая поддержка банка ВТБ станет надежной опорой в достижении поставленных целей, - заключил он.