Василий Голубев объяснил, как обход Ростова поможет в развитии туризма на Дону

Глава региона отметил, что туризм следует развивать не только в южной столице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Создание объезда Ростова может оставить донскую столицу без туристов, поэтому нужно продумать правила и способы проведения культурных мероприятий. Речь идет о выставках, экскурсиях и акциях, которые обычно привлекают гостей из других городов и регионов. С просьбой регламентировать процесс к губернатору обратилась глава Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карина Шатворян.

- Мы все ожидаем открытия объездной дороги, которая, конечно, будет удобной. Однако это несколько ударит по туристической привлекательности нашего региона и города. Просим посодействовать созданию рабочей группы, которая утвердит регламент работы туристических мероприятий. Мы как-то должны с этим вирусом жить. Нужно прописать регламент, как проводить, например, День города или Фестиваль реки, - пояснила свою точку зрения Карина Шатворян.

Василий Голубев поддержал идею о рабочей группе и все предложения попросил направить в Минэкономразвития области. Однако относительно самого обхода с Кариной Шатворян губернатор не согласился.

- Функционирование обхода, напротив, позволит привлечь к нам туристов. У нас много самых разных активностей, и мы не собираемся их прекращать. Просто нужно выбрать правильный подход. Новая дорога создаст условия для привлечения туристов, для большего комфорта, возможности быстрее доехать, у людей появится немного больше времени на то, чтобы побывать в Ростове и регионе, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также глава региона отметил, что туризм следует развивать не только в южной столице. Одной из точек притяжения должны сделать и Таганрог. Сейчас по этому направлению там ведут масштабные работы.