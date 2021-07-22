Рецепты и тонкости блюд: как проведут гастрономический фестиваль «Сделано на Дону»

Лично можно будет посетить ярмарку в парке имени Октябрьской Революции. Фото: сайт правительства РО

Уже завтра, 23 июля, состоится III Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Часть активностей из-за эпидситуации переведут в онлайн-формат, поэтому с двумя локациями можно будет ознакомиться на канале отдела защиты прав потребителей. Начало в 14 часов. Принятые меры уже прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Сегодняшние реалии и забота о здоровье людей требуют таких решений, но это нисколько не уменьшает значимости события. В какой-то степени такой формат дает новые возможности, ведь он увеличивает количество зрителей события, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Организаторы уже пообещали, что гостям интернет-площадок заскучать не дадут. Так, например, посетители узнают о тонкостях приготовления блюд из местных продуктов и товаров под знаком «Сделано на Дону». Кроме того, тайнами профессии и своими авторскими рецептами со всеми желающими поделятся известные повара страны. Проведут и детский мастер-класс «Руками ребенка».

Лично можно будет посетить ярмарку в парке имени Октябрьской Революции. Она будет работать с 14 до 20 часов. Там же победитель конкурса «Твоя профессия - твое будущее» продемонстрирует тонкости выкладки продукции.