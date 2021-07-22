В Ростовской области поймали браконьеров с уловом на 300 тысяч рублей

Пограничники нашли три тысячи особей рыбы различных видов. Фото: ПУ ФСБР России по РО.

В Ростовской области задержали браконьеров. Инцидент произошел на берегу Таганрогского залива азовского моря. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

В своей лодке мужчины прятали незаконные орудия для ловли рыбы. Пограничники нашли три тысячи особей рыбы различных видов, среди них: пиленгас, бычок, карась и тарань. Ущерб, по предварительным данным, составил 300 тысяч рублей.

- Незаконная добыча рыбных ресурсов оказывает катастрофическое влияние на экосистему Таганрогского залива и Азовского моря, - рассказали в Южном научном центре РАН.

Известно, что в отношении злоумышленников возбуждено административное дело по статье «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ». Им грозит крупный денежный штраф и конфискация имущества.