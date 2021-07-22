Ростовскую область атаковали клещи

Чтобы снизить численность клещей в регионе, проводятся обработки территорий репеллентами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области к медикам обратились более 4,4 тысячи человек, пострадавших от укусов клещей. Зарегистрировано 28 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В группу риска заболеваниями инфекциями входят жители сельской местности, — добавили в Управлении.

Большинство случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону – 793 пострадавших. Затем следуют Таганрог – 319 пострадавших от укусов кровопийц, Шахты - 244, Волгодонск - 233, Новошахтинск -164, Сальск — 27 и Песчанокопское – 212 человек.

Чтобы снизить численность клещей в Ростове и области, проводятся обработки территорий репеллентами.