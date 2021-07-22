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Спорт22 июля 2021 16:36

Футбольный матч «Ростов» - «Динамо» проведут без зрителей

Об этом сообщила пресс-служба желто-синих
Ангелина СКИБА
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Встречу с москвичами желто-синие проведут на домашней площадке. Фото: сайт ФК «Ростов»

Встречу с москвичами желто-синие проведут на домашней площадке. Фото: сайт ФК «Ростов»

23 июля матч «Ростов» - «Динамо» проведут без зрителей. Такое решение примяли из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.

- Решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимают на основе показателей распространения инфекции. Их пересчитывают каждые 14 дней, - прокомментировали в ФК «Ростов».

О том, как можно будет вернуть билеты, обещают дополнительно сообщить в ближайшее время.

- Верим, что эпидситуация улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», - добавили в ФК «Ростов».

Встречу с москвичами желто-синие проведут на домашней площадке. Это будет матч 1 тура Российской Премьер-Лиги. Начало спортивного поединка в 20 часов по московскому времени.