Футбольный матч «Ростов» - «Динамо» проведут без зрителей

Встречу с москвичами желто-синие проведут на домашней площадке. Фото: сайт ФК «Ростов»

23 июля матч «Ростов» - «Динамо» проведут без зрителей. Такое решение примяли из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.

- Решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимают на основе показателей распространения инфекции. Их пересчитывают каждые 14 дней, - прокомментировали в ФК «Ростов».

О том, как можно будет вернуть билеты, обещают дополнительно сообщить в ближайшее время.

- Верим, что эпидситуация улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», - добавили в ФК «Ростов».

Встречу с москвичами желто-синие проведут на домашней площадке. Это будет матч 1 тура Российской Премьер-Лиги. Начало спортивного поединка в 20 часов по московскому времени.