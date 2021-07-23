В Ростовской области в Дону утонула 14-летняя девочка

Сейчас детали происшествия выясняют следователи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области в реке Дон утонула 14-летняя девочка, ее унесло сильным течением. Детали трагедии уже выясняют эксперты. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, школьница вместе с младшей сестрой и мамой приехала на одну из баз отдыха. Вчера утром девочки отпросились на речку. Когда они начали купаться, их подхватило течение. Одну из сестер успели спасти отдыхающие, которые проплывали мимо на лодке.

Старшую девочку вытащить не смогли. Ее тело нашли только через несколько часов. Уже назначены экспертизы.