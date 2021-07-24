Донской олимпией Никита Нагорный лидирует в квалификации индивидуального многоборья в Токио

Донской спортсмен занимает первую строчку квалификационного рейтинга Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Участник Олимпийских Игр в Токио, спортивный гимнаст Никита Нагорный сегодня, 24 июля, стал лидером в квалификации индивидуального многоборья.

Выступив на шести снарядах донской спортсмен набрал 87,897 балла. Вторую и третью строчки занимают китайские спортсмены, и отрыв не слишком большой.

Остальные россияне пока идут ниже третьей строчки. Так, Артур Далалоян занял четвертое место с 85,957 балла, Давид Белявский заработал 85,324 балла и пятую позицию в рейтинге, Александр Карцев дошел до восьмого места - 82,299 балла.

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