Большой десантный корабль планируют привлечь к празднованию 955-летия Азова

С просьбой разрешить перемещение судна уже обратились к командующему Черноморским флотом. Фото: пресс-служба правительства РО

В сентябре 2022 года Азову исполнится 955 лет. К праздничным мероприятиям планируют снова привлечь большой десантный корабль, названный в честь города. С просьбой разрешить перемещение судна уже обратились к командующему Черноморским флотом Игорю Осипову. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе донского правительства.

С таким предложением выступили представители делегации Ростовской области на встрече в Севастополе. Там гости с берегов Дона примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Адмиралу Игорю Осипову также передали поздравление от губернатора Василия Голубева.

- История донского региона неразрывно связана с историей Черноморского флота. Подводная лодка «Ростов-на-Дону», БДК «Новочеркасск», «Азов», "Цезарь Куников". Воинские части и подразделения береговых войск Черноморского флота даже в трудные 1990 годы не оставались без шефской помощи со стороны области. Так будет и в дальнейшем, - подчеркнул Василий Голубев.

Также по поручению главы Дона командующему флотом передали фотоальбом "Подвигу жить в веках". Он посвящен событиям, происходившим на Миус-фронте во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в нем есть информация о музее «Самбекские высоты». Одна из экспозиций комплекса посвящена подвигу моряков-краснофлотцев.