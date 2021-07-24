Массовые отключения: где в Ростове с 26 по 30 июля не будет электричества

Об отключениях сообщили в ресурсоснабжающей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе - с 26 по 30 июля - в Ростове будут проводить массовое отключение электричества. Об этом предупреждает «Донэнерго».

Так, в понедельник, 26 июля, с 9 до 17 часов планируют обесточить адреса: Лермонтовская, 174-194, 227-233, Тельмана, 130-150, 155-177, Крепостной, 113-137, 128, Журавлева, 117-139, 128-148, Красноармейская, 137-157, Города Волос, 118-130, 137-147, Ерёменко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10, 58/5.

В этот же день до 17 не будет электричества в домах: Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А, Ярослава Галана, 1-31, 28-50, Гаккеля, 17-39, 20-34, Тоннельная, 9-33, 4-8А, Кооперативная, 51-69, 30-58, Красина, Профинтерна, 11-35, Караванная, Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.

27 июля до вечера отключат жилье на следующих улицах: Вятская, 61,61/1,63,63/1,63/2,63/3, Ерёменко, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, Ерёменко, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А, Ярослава Галана, 1-31, 28-50, Гаккеля, 17-39;20-34, Тоннельная, 9-33, 4-8А, Кооперативная, 51-69, 30-58, Красина, Профинтерна, 11-35, Караванная, Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский.

28 июля до 17 часов без электричества будут находиться жители Ерёменко, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6 и Комарова, 1/1, 18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3.

29 июля до 17 часов - Гусева, 124/10, 126-132, 128А, 132/7, 136, Дальневосточная, 1-77, 2-74, Минераловодская, 143, 144, 145А, 146А, 163-165, Олимпийский, 5-9, 13-15, 16-18, 20-56, Скачкова, 1-19, 2-24, Чапаевская, 1-75, 2-80, Чухновский, 20-22, Гупаревича, 4-48, 39, Профсоюзная, 216/2, Республиканская, 143, Комарова, 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3.

30 июля с утра и до 16 часов отключения произведут на 1-ой Баррикадной, 42, 48, 50/2 и Токарной, 47А.

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