В Ростовской области ушел из жизни президент Ассоциации перевозчиков

Трудовой путь Андрей Касиев начал еще 1959 году. Фото: сайт министерства транспорта РО

В Ростовской области на 78 году жизни скончался заслуженный работник транспорта России, президент Ассоциации перевозчиков региона Андрей Касиев. Информацию об этом опубликовали на сайте донского Минтранса.

Трудовой путь Андрей Касиев начал еще 1959 году с должности слесаря-моториста, трудился водителем, инженером. Прошел путь от простого рабочего до руководителя - был директором АТП «Южтехмонтаж», Автоколонны 1558, возглавлял «Донавтовокзал» и «Новочеркасское ПОПАТ». На последней должности он находился год.

После этого Андрей Касиев занялся общественной деятельностью. Отстаивал права и интересы перевозчиков, а также делился своим опытом с молодыми специалистами.