Два человека пострадали в ДТП на трассе Элиста – Зимовники

Иномарка слетела в левый кювет и опрокинулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 25 июля, в Ростовской области в ДТП на трассе Элиста - Зимовники пострадали два человека: водитель 59 лет и девушка-пассажир 21 года. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла еще в первой половине дня. По предварительным данным, мужчина, который находился за рулем Toyota Camry, не справился с управлением. Из-за этого иномарка слетела в левый кювет и опрокинулась.

- Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас по факту несчастного случая проводится проверка. Специалисты устанавливают все причины и детали произошедшего, - прокомментировали в ГИБДД.