В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера

Поисковый отряд ищет пожилого мужчину, пропавшего в Таганроге. Фото: группа поисковиков в соцсети

В Ростовской области пропал 81-летний мужчина. Житель Таганрога Александр Васильевич Прокофьев ушел из дома еще на прошлой неделе, 24 июля. До настоящего времени его местоположение остается неизвестным.

- Пожилой человек нуждается в медицинской помощи, так как не ориентируется в пространстве, - сообщает поисковой отряд “Лиза Алерт Юг”.

Особые приметы мужчины: рост 180, среднего телосложения, волосы седые короткие, голубые глаза.

Был одет в черно-белую тельняшку, черные бриджи с белыми пятнами, черные носки и синие резиновые шлепки.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавший, просят связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вы что-либо знаете о местоположении Александра Прокофьева, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. http://ЛизаАлертЮг