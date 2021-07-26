Экскурсии и путешествия: в Ростове открыли туристско-информационный центр

Ростовчане и гости города могут устроить для себя путешествие выходного дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону открыли туристско-информационный центр. Теперь жители и гости города легкого и быстро могут устроить путешествие выходного дня или отправиться на экскурсию по донской столице. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили городские власти.

Кроме заказа пеших прогулок и выездов путешественники всегда могут узнать в центре о гостиницах Ростова, бронировании жилья, о билетах на авиарейсы и ж/д транспорт. Также в одном месте соберут информацию по всем ближайшим культурным мероприятиям и акциям. И это далеко не весь список того, о чем можно узнать в информационном центре.

Предполагается, что в центре для туристов бесплатно раздают карты-схемы, путеводители, информационные брошюры. А иностранные гости могут уточнить любую информацию на английском и немецком языках. Туристско-информационный центр находится на Суворова, посетителей принимают ежедневно и без выходных, с 10 до 19 часов.

АЛЛО!

Если вы хотите связаться с туристическим центром, можно позвонить по телефонам: 8 (800) 302-92-90, +7 (863) 292-39-18