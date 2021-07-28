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Общество28 июля 2021 8:21

Пожар на улице Центральной в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

МЧС сообщает о полном прекращении пожара в 7.30 утра
ПОПОВА Екатерина
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Полностью ликвидировать пожар удалось в 7.30 утра Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Полностью ликвидировать пожар удалось в 7.30 утра Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар начался вчера вечером на улице Центральной. Полностью его ликвидировать удалось сегодня утром. Об этом сообщает МЧС.

До этого времени несколько часов длилась проливка и разборка конструкций.

Сообщение о возгорании поступило вчера в 19.08 во вторник, 28 июля Огонь охватил трехэтажный дом. Было эвакуировано 19 человек. Пострадал пожилой мужчина. Его госпитализировали в больницу с ожогами.

Напомним, площадь огня составила 250 квадратных метров. В тушении принимали участие 59 человек и 18 единиц техники.