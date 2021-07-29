Ростовский дзюдоист Нияз Ильясов выбыл из борьбы за призы на Олимпиаде в Токио

Дзюдоист Нияз Ильясов уже завоевывал медаль в Токио - на чемпионате мира. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня дзюдоист из Ростовской области выбыл из борьбы за призовые места на Олимпиаде в Токио. В 5 часов утра по московскому времени начались индивидуальные соревнования по дзюдо среди мужчин весом до 100 килограммов. Ростовчанин Нияз Ильясов выбыл на этапе 1/4 проиграв португальцу Жорже Фоисека.

До этого в 1/8 дзюдоист с большим успехом победил венгра Миколоша Сирьенич со счетом 10/0.

В 11 часов утра состоится утешительный раунд, это практика, которая позволяет не выполнившим квалификацию с небольшим отрывом, перейти в следующий раунд. Для Нияза бой в утешительном раунде состоится с Карлом-Ричардом-Фраем