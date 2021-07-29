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Происшествия29 июля 2021 13:23

Пропала 21 июля: жительницу Таганрога ищут уже больше недели

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза
Ангелина СКИБА
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Какая одежда была на женщине, неизвестно. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

Какая одежда была на женщине, неизвестно. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области разыскивают 44-летнюю Юлию Падалко (Богрину). Жительница Таганрога пропала без вести 21 июля 2021 года. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза. Какая одежда была на женщине, неизвестно.

Всех, кто видел Юлию Падалко или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112»