«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Ростовской области при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на Wink

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» в рамках акции предлагает жителям Ростовской области при приобретении умной «Капсулы» с голосовым помощником «Маруся» бесплатную двухмесячную подписку «Start» на мультимедийный сервис Wink. Чтобы воспользоваться предложением, покупку необходимо совершить до конца августа 2021 года, активировать промо-код на подписку можно до 15 сентября.

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» может выступать в роли полноценного собеседника, отвечать на вопросы и выполнять команды, а также управлять сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». С помощью голосовых команд она способна переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, регулировать громкость телевизора, включать и выключать различные бытовые приборы и устройства, например, лампы освещения, подключенные к сервису «Умный дом».

«Колонка помогает экономить время и силы на бытовых вопросах. Многие клиенты уже оценили дуэт “Маруси” с датчиками “Умного дома” с точки зрения заботы о детях или пожилых родственниках. Лишний раз не придется подходить к электрическому чайнику или искать пульт от телевизора для того, чтобы настроить нужный канал», – рассказал Андрей Махаев, заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Голосовой помощник «Маруся» от «Ростелекома» и Mail.ru Group знает много развивающих игр для детей. Она умеет включать радио и запускать плейлист своего владельца ВКонтакте, звонить по номерам списка друзей в социальной сети. С ее помощью пользователи могут устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду и находить ответы на различные вопросы – все это в режиме прямого диалога с капсулой. Мощность колонки позволяет слушать громкую музыку с хорошим качеством звука даже в больших помещениях.

«Раньше, настраивая аудиосказки ребенку, я тратила на это массу времени: на поиск сайтов, на загрузку нужной версии и т.д. Сейчас достаточно устной просьбы к “Марусе” по пути на кухню. А на самой кухне с удовольствием готовлю по аудиорецептам колонки. Ну и, конечно, в выходные утро мы начинаем с любимой музыки, а вечера – с любимыми семейными фильмами!», – поделилась Ирина Иванова, абонент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.

Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в офисах розничной сети компании «Ростелеком», заказать на сайте компании или по телефону 8 800 1000 800.