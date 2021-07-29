В Таганроге планируют благоустроить сквер Петра I

В рамках благоустройства вырубили несколько деревьев. Фото: группа в VK «Мой Таганрог»

В Таганроге начали вырубку в сквере Петра I. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В одном из местных пабликов рассказали, что вчера, 28 июля, зона отдыха лишилась как минимум 4 деревьев. Говорят также, что теперь на очереди якобы еще с «десяток зеленых насаждений» .

Немного позже в комментариях под постом люди начали возмущаться и строить разные предположения относительно того, для чего это делают.

Однако сегодня ситуация прояснилась. Стало известно, что власти решили благоустроить территорию сквера. Как пояснил сити-менеджер Алексей Лисицкий, несколько дней назад было подписано соглашение между МКУ «Приморье», ООО «РостАрт Медиа» и Фондом развития городской среды «Комфортные города». По контракту, срок завершения работ - 9 сентября 2021 год.