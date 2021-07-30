В следующем году в Ростове-на-Дону могут поднять оплату за проезд

Пока тариф поднимать не собираются Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В общественном транспорте Ростова-на-Дону в следующем году могут возрасти цены на оплату за проезд. Об этом сказал глава города Алексей Логвиненко в эфире телепрограммы “Ростов: город на Дону”.

- Если мы не поднимать тариф, то перевозчика вывести на рентабельность невозможно, - уточнил Логвиненко.

По словам главы города, если нет рентабельности, значит не будет возможности покупать кондиционеры в общественный транспорт. Работу по поднятию цен собираются проводить постепенно.

Алексей Логвиненко отметил, что последний раз проезд дорожал в 2019 году. Ростовские цены по сравнению с Москвой и Питером и даже Краснодаром очень занижены.

Пока поднимать тариф никто не собирается. Но если в будущем будет принято такое решение, то подорожание будет небольшим. Не исключено, что цены поднимутся только в автобусах.