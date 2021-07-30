В Ростовской области водитель на мопеде пострадал в ДТП

Пострадал только водитель

В Мартыновской районе Ростовской области произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

В ночь на 30 июля на восьмом километре подъезда к хутору Нагорный мужчина на мопеде не справился с управлением.

По предварительным данным, в 00:15 ночи на подъезде в хутор Нагорный Мартыновского района 33-летний водитель допустил съезд в левый резерв дороги. В результате пострадал сам водитель.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП.