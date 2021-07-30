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Происшествия30 июля 2021 12:53

В ЦГБ Каменска-Шахтинского поступили несколько человек с ожогами

Предварительно известно о 7 пострадавших
Ангелина СКИБА
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Люди могли пострадать во время взрыва на «Комбинате Каменском»

Люди могли пострадать во время взрыва на «Комбинате Каменском»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько человек с ожогами поступили вчера, 29 июля, в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Эту информацию подтвердил собственный источник «КП - Ростов-на-Дону». Как себя чувствуют пациенты и в какое время их привезли, пока неизвестно.

По предварительной информации, эти люди могли пострадать во время аварии на «Комбинате Каменском». В соцсетях сообщают, что ЧП произошло вечером, около 20 часов.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области информацию пока не комментируют, детали должны опубликовать на сайте самого предприятия. В МЧС вызова на подобное ЧП в Каменске-Шахтинском не поступало.

"Комбинат Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России. Комбинат выпускает продукцию для решения задач государственной важности.