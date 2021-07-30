Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил объекты капитального ремонта в Таганроге

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках рабочего визита в Таганрог посетил объекты капитального ремонта. В работе выездного совещания принял участие директор «Фонда капитального ремонта» Ростовской области Владислав Крюков.

Речь идет о многоквартирных домах по улице Фрунзе, 59 и Инструментальной, 15. В доме на Фрунзе идёт ремонт фасада, его завершат в течение месяца. А дом на улице Инструментальной фактически спасают от предаварийного состояния: рабочие усиливают несущие конструкции и фундамент. Кроме того, в этом доме до сентября обновят кровлю и инженерные системы здания.

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

Отметим, всего в этом году в Таганроге за счет областного фонда капремонта отремонтируют 29 фасадов и 33 крыши многоквартирных домов. Уже окончены работы по ремонту 13 фасадов и 12 крыш многоквартиных домов.

Напомним, что программа капитального ремонта на территории Ростовской области действует с 2014 года. Согласно краткосрочному плану в период с 2020 по 2022 годы на нужды капитального ремонта необходимо около 17 миллиардов рублей.

В региональную программу капремонта в текущем году вошел 1541 многоквартирный дом Ростовской области.