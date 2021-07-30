День железнодорожника в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий на 1 августа

День железнодорожника отметят в первый день августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День железнодорожника в Ростове-на-Дону 2021 официально отметят с помощью традиционного благотворительного забега. Однако в этом году из-за пандемии мероприятие пройдет в особом формате - публикуем программу марафона.

Как рассказали в пресс-службе СКЖД, день железнодорожника в Ростове-на-Дону пройдет в онлайн-режиме. Забег «Достигая цели» начнется 1 августа и продлится до 8 августа. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте марафона. Можно выбрать одну из трех дистанций: на 500 метров для детей от 6 до 10 лет, на 1 520 метров — для подростков от 11 и старше и на 5 километров — для участников от 14 лет.

Участник сам выбирает, когда и где проходить дистанцию. Перед забегом организаторы просят скачать на смартфон любой беговой трекер, чтобы зафиксировать начало и завершение бега. После — загрузить отчет о преодолении дистанции в личный кабинет.

Каждому участнику организаторы обещают медаль и фирменную футболку. А те, кто достиг финиша, смогут принять участие в лотерее и выиграть приз.

Все собранные на марафоне деньги направят на лечение четырехлетнего мальчика из Краснодара. Максим Лаптийчук нуждается в долгосрочном лечении после тяжелой болезни — перинатальной энцефалопатии.

Регистрация открыта до 31 июля включительно.